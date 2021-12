Final Fantasy VI Pixel Remaster uscirà a febbraio

Square Enix ha di recente annunciato che Final Fantasy VI Pixel Remaster sarà disponibile su Steam a partire dal mese di febbraio 2022. Lo studio ha specificato che vuole “darsi il tempo necessario per assicurare la qualità finale e completare lo sviluppo del gioco”, e ha aggiunto nuovi oggetti come bonus preorder: le due tracce musicali Aria di Mezzo Carattere e Locke’s Theme. Quest’ultima è proposta in versione Timelapse Remix, prendendo cioè il via con la versione originale della traccia e cambiando gradualmente in quella rimasterizzata. Sono inoltre stati aggiunti due nuovi wallpaper al pacchetto preorder.

Ricordiamo che con Final Fantasy VI Pixel Remaster si chiude questo ciclo di riedizioni dei primi titoli della serie, che aveva preso il via a luglio di quest’anno. I preorder per il sesto capitolo prenderanno il via nelle prossime settimane.