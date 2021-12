Torchlight: Infinite annunciato con un trailer cinematografico

Sembra che dopo il passaggio di Echtra Games sotto l’ala di Zynga, Perfect World abbia trovato subito il team giusto a cui affidare il franchise di Torchlight. È infatti da poco stato annunciato Torchlight: Infinite, un nuovo capitolo della serie di hack ‘n slash ambientato 200 anni dopo gli eventi di Torchlight 2. Il tempo trascorso ha portato anche a qualche innovazione tecnologica, come possiamo vedere dal trailer cinematografico. Se c’è una cosa che non mancherà, comunque, è l’abbondanza di creature corrotte dall’Ember che ci troveremo a menare.









Sviluppato dallo studio cinese XD, Torchlight: Infinite è stato definito come prodotto “multipiattaforma”, senza ulteriori dettagli; è comunque stata confermata la presenza di una versione per dispositivi mobili. Gli sviluppatori hanno anche parlato delle loro idee per il sistema di progressione, e particolarmente interessante sembra la gestione delle skill. In base a quanto possiamo leggere, sarà possibile combinare a piacimento varie abilità, permettendo dunque numerose permutazioni con effetti diversi. Ancora sconosciuta la finestra di lancio, ma XD sta già raccogliendo le registrazioni per la prima closed beta.

Ricordiamo che il publisher del gioco, Perfect World Entertainment, è stato di recente acquisito da Embracer Group e che opererà sotto la supervisione di Gearbox Entertainment.