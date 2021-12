Company of Heroes 3: Relic pubblica un nuovo video dedicato alla campagna

Dopo la presentazione della mappa della campagna di qualche tempo fa, Relic Entertainment è tornata a parlare proprio dell’elemento singleplayer di Company of Heroes 3. Come già rivelato in precedenza, questo capitolo della serie adotterà una mappa completamente dinamica, distinguendosi dunque dai predecessori per una maggiore libertà di approccio. Una strada simile era già stata tentata nell’espansione Ardenne’s Assault per Company of Heroes 2, ma in questo caso la scala è molto pù grande e il comparto decisionale più raffinato.









Controllare l’esercito impegnato nella liberazione della penisola italiana ci porrà infatti di fronte a numerose decisioni di tipo strategico: quali truppe ci conviene utilizzare? Quali obiettivi dovremo conquistare per primi? Non dimentichiamo inoltre che la campagna ci proporrà obiettivi secondari non sempre semplici da risolvere in caso di poca preparazione delle nostre truppe. Sarà anche presente il contributo di truppe partigiane, che potranno agire da agenti infiltratori dietro le linee nemiche. L’elemento singleplayer di Company of Heroes 3, però, non si fermerà qui: oltre a questa sostanziosa campagna saranno infatti disponibili anche le classiche schermaglie, perfette per chi preferisce gettarsi subito in mezzo all’azione.