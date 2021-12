Chernobylite: arriva il DLC gratuito Ghost Town

Il team di sviluppo The Farm 51 ha da poco aggiornato il suo Chernobylite con il DLC gratuito Ghost Town. Questo contenuto aggiuntivo introduce un nuovo livello ambientato nell’area residenziale di Pripyat, inclusa la famosa Piscina Azzurra; tutte le aree sono state ricostruite fedelmente tramite scansione 3D. Saranno inoltre presenti tre nuovi missioni secondarie e altre tre Monster Hunt.









In aggiunta, The Farm 51 ha approfittato dell’aggiornamento per portare alcuni miglioramenti al gioco. Oltre ad aver sistemato alcuni bug, il team ha anche rivisto l’illuminazione di alcune aree come ad esempio il porto e la centrale elettrica; potete trovare tutte le informazioni in merito a questo link. Sono inoltre stati pubblicati due nuovi DLC a pagamento per Chernobylite: un pacchetto di skin estetiche per le armi e la colonna sonora ufficiale del gioco.