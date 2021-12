Rockstar offre giochi gratuiti ai possessori di GTA The Trilogy su PC

Non è certo un mistero che Grand Theft Auto: The Trilogy Definitive Edition non sia stata una raccolta di remaster particolarmente amata dal pubblico. I numerosi problemi della trilogia si sono fatti sentire in particolare su PC, dove la collezione è stata addirittura rimossa dalla vendita per qualche giorno. Rockstar ha già chiesto scusa pubblicamente per le condizioni dei tre giochi, annunciando che avrebbe regalato gli originali a chiunque avesse già acquistato la remaster.

Pare però che Rockstar voglia spingersi ancora oltre. Tramite il negozio ufficiale dello studio, chiunque possieda Grand Theft Auto: The Trilogy Definitive Edition potrà riscattare gratuitamente un gioco a scelta fra Max Payne 3, Grand Theft Auto V: Premium Edition, Grand Theft Auto IV: Complete Edition, L.A. Noire e Bully: Scolarship Edition. Se per caso questi titoli sono già parte della vostra libreria, potrete anche riscattare una carta Great White Shark per Grand Theft Auto Online o 55 lingotti d’oro in Red Dead Online. L’offerta è valida fino al 5 gennaio 2022.