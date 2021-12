Super Robot Wars 30: con il DLC 2 arriva anche Ultraman

Bandai Namco ha di recente presentato il DLC 2 per Super Robot Wars 30, il gioco-crossover che raccoglie decine dei protagonisti più famosi del genere mecha. Ospite d’eccezione di questo contenuto aggiuntivo in arrivo il 24 dicembre non può che essere Ultraman, uno dei supereroi giapponesi più amati degli anni ’80, che arriverà anche nelle versioni Seven Suit e Ace Suit. Non sarà però l’unico nuovo ospite ad arrivare su Super Robot Wars 30 con questo DLC. Come possiamo vedere dal trailer pubblicato da Bandai, il DLC 2 includerà infatti anche gli Iron-Blooded Orphans di Mobile Suit Gundam, e Alteisen Riese e Rein Weissritter di Super Robot Taisen OG, per un totale di nove personaggi aggiuntivi. Non mancheranno anche nuove missioni a loro associate.