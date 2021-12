Annunciato Tainted Grail: The Fall of Avalon, nuovo action RPG per PC

Lo studio polacco Awaken Realms Digital ha annunciato Tainted Grail: The Fall of Avalon, un action RPG con una struttura open world in uscita l’anno prossimo su PC.









Ispirato alle leggende che circondano la figura di Re Artù, il mondo di Tainted Grail vede i giocatori arrivare sull’isola maledetta di Avalon alla ricerca di un paradiso che è stato contaminato dalla Wyrdness, una forza misteriosa capace di piegare la realtà e corrompere tutto ciò con cui entra in contatto.

In The Fall of Avalon, una rielaborazione dell’omonimo gioco da tavolo, dovremo fare i conti con la Wyrdness mentre affronteremo creature mostruose di ogni sorta ed eroi caduti, esplorando rovine e villaggi. Gli sviluppatori promettono di offrire un’ampia libertà di azione ai giocatori, le cui decisioni si ripercuoteranno sul mondo di gioco e sulla narrazione.

Purtroppo bisognerà aspettare un bel po’ prima di avventurarsi in quel di Avalon giacché il gioco sarà disponibile solamente nell’ultimo trimestre del 2022. Da notare, infine, che Tainted Grail: The Fall of Avalon verrà pubblicato inizialmente nel programma di Accesso Anticipato di Steam, pertanto non sappiamo ancora quando verrà lanciata la versione completa di questo intrigante videogioco di ruolo.