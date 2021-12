Assassin's Creed Origins potrebbe aggiornarsi su PS5 e Xbox Series X|S

Nel futuro della saga di Assassin’s Creed non ci sarebbero solo contenuti aggiuntivi per Valhalla, che riceverà un’espansione nuova di pacca in primavera, ma anche una patch per Assassin’s Creed Origins che sfrutti l’hardware di PS5 e Xbox Series X|S.

Ad annunciarlo ieri ci ha pensato direttamente Ubisoft, in occasione dell’Assassin’s Creed Day: la compagnia potrebbe presto pubblicare un aggiornamento gratuito simile a quello che ricevette Odyssey la scorsa estate. L’intenzione del publisher transalpino è quella di portare a 60 fps il frame rate sulle nuove console di Microsoft e Sony, mantenendo però immutata la qualità grafica.

La patch di Assassin’s Creed Origins non è ancora certa, ma è molto probabile che possa essere pubblicata nelle prossime settimane.

