Bravely Default 2 ha venduto oltre un milioni di copie

Square Enix ha annunciato che le vendite di Bravely Default 2 hanno superato quota un milione di unità. Nel conteggio sono incluse sia le copie fisiche che le vendite digitali.

Il JRPG è stato pubblicato lo scorso febbraio in esclusiva temporale su Nintendo Switch (qui la nostra recensione vergata da Danilo Dellafrana), per poi approdare su PC a inizio settembre. Nel ringraziare i fan della serie, Square Enix ha poi ricordato che da questa sera Bravely Default 2 sarà in sconto al 30% in occasione dei saldi di Steam.

