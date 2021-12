Halo Infinite: al via l'evento natalizio Winter Contingency

Come preannunciato qualche giorno fa, nella serata di ieri ha preso il via Winter Contingency, l’evento natalizio di Halo Infinite che si protrarrà fino al prossimo 4 gennaio.









Per l’occasione, 343 Industries ha predisposto una serie di ricompense giornaliere sbloccabili da tutti gli utenti. Per ottenere oggetti di personalizzazione estetica come colori per l’armatura, targette e accessori basterà semplicemente effettuare una partita al giorno e sbloccare la relativa ricompensa.

Niente panico se saltate un giorno o due, però: una volta effettuato l’accesso ad Halo Infinite e aver completato una partita sbloccherete tutte le ricompense di Winter Contingency che avrete saltato.