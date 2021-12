Elex 2 non avrà espansioni o DLC post-lancio

Mancano poco meno di tre mesi all’uscita di Elex 2, la cui pubblicazione è prevista il 1° marzo 2022, pertanto è normale che Piranha Bytes inizi a diffondere qualche dettaglio in più circa il suo prossimo RPG. In particolare, il creative director Björn Pankratz e la game designer Jennifer Pankratz hanno spiegato che Elex 2 non riceverà alcun contenuto aggiuntivo post-lancio, sia sotto forma di piccoli DLC che di espansioni ben più corpose.

In un’intervista concessa ai taccuini di Twinfinite, gli sviluppatori tedeschi hanno spiegato di non essere grandi fan di questo tipo di contenuti aggiuntivi. “Crediamo che chi compra i nostri videogiochi debba avere sin da subito tutto ciò che abbiamo pianificato per essi,” hanno dichiarato gli esponenti di Piranha Bytes. “Per questo non abbiamo progettato alcun contenuto post-lancio per Elex 2.”

I due hanno poi aggiunto che invece preferirebbero infondere le energie creative del team in un altro progetto, il cui sviluppo potrebbe partire già dopo la pubblicazione di Elex 2.

Condividi con gli amici Inviare