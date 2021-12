F1 2021 punta su Carlos Sainz Jr. per una nuova serie di video

EA Sports e Codemasters hanno fatto coppia con Carlos Sainz Jr. per una nuova serie di video dedicati a F1 2021, il videogioco ufficiale del campionato mondiale di Formula 1 appena conclusosi con il trionfo di Max Verstappen nella classifica piloti e Mercedes AMG in quella costruttori.









Il vari podi del ferrarista e i complessivi 20 risultati a punti su un totale di 22 gran premi, alla sua prima stagione nella scuderia di Maranello, hanno permesso al suo team di conquistare il terzo posto nella classifica costruttori alle spalle dei campioni e di Red Bull Racing; ma hanno anche fatto sì che Carlos Sainz ottenesse il quinto posto nella classifica piloti.

Ora il pilota spagnolo invita gli spettatori a scoprire il talento che c’è in loro mentre porta un veicolo fuoristrada attorno alle splendide montagne iberiche. Filmato dalla prospettiva dello stesso Sainz quale giocatore e pilota di go-kart dalla sua infanzia ad oggi, Carlos mostra il suo desiderio di spingersi oltre il limite per diventare un campione di Formula 1.

“Considerando i contendenti che quest’anno hanno ottenuto numerosi titoli, non si può dimenticare quanto siano state incredibili le performance di Carlos nella stagione 2021“, commenta Paul Jeal, F1 Senior Franchise Director di Codemasters. “Siamo felici di far coppia con Carlos e non vediamo l’ora di condividere a breve ulteriori contenuti, incentrati sulla sua passione per FIFA“.

F1 2021, lo ricordiamo, è disponibile per PC e console PlayStation e Xbox.