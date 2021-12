Disco Elysium: The Final Cut, in arrivo la versione fisica per Switch

Dopo essere approdato su Nintendo Switch (e non solo) ad ottobre in versione digitale, Disco Elysium: The Final Cut si prepara ad arrivare sulla console ibrida anche in formato fisico. Come rivelato dal trailer in calce all’articolo, questa edizione del capolavoro di ZA/UM includerà, oltre ovviamente a una copia del gioco, anche un poster e un artbook digitale da 190 pagine. Ricordiamo che Disco Elysium: The Final Cut rappresenta la versione definitiva del gioco di ruolo, comprensiva di doppiaggio completo e di quest aggiuntive. I preordini sono già disponibili tramite il sito ufficiale di iam8bit.