Il videogioco di Brandon Sanderson potrebbe essere rivelato nel 2022

Oltre ad essere uno scrittore incredibilmente prolifico, Brandon Sanderson è anche un appassionato di videogiochi. Non è dunque strano che l’autore di Mistborn, delle Cronache della Folgoluce e di tanti altri romanzi incredibilmente amati sia a sua volta al lavoro anche su un videogioco, per il momento ancora avvolto dalle nebbie del mistero. Il 2022 potrebbe però essere l’anno buono per scoprirne di più. In un messaggio di fine anno pubblicato sul suo sito web, Brandon Sanderson ha infatti avuto questo da dire:

“Sono un bel po’ di anni che lavoro a un videogioco, e penso che quest’anno verrà annunciato. Quindi, date pure il via alle speculazioni! (Nota: non è per una delle mie proprietà intellettuali, ma per qualcosa di nuovo che ho costruito assieme a loro. È uno studio di cui molti di voi avranno sentito parlare, ma probabilmente non quello a cui state pensando. E nemmeno quell’altro.)”

Vista la predilezione dell’autore per il genere fantasy, l’ipotesi più probabile è che Sanderson stia lavorando a un gioco di ruolo di qualche tipo. Così su due piedi, di non annunciato ci viene in mente il prossimo progetto di inXile Entertainment, ancora però lontano nel tempo, il che va a cozzare con il fatto che Brandon Sanderson ci sta lavorando da molti anni. Qualunque sia il suo misterioso progetto, lo scopriremo con certezza nei prossimi mesi.