Premi di Steam 2021: ecco tutte le nomination

Con l’avvio dell’edizione natalizia dei Saldi di Steam, previsto per questa sera alle ore 19:00, giungerà anche il momento per tutti gli utenti del negozio digitale di Valve di dire la loro su quali sono stati i loro giochi preferiti di questo 2021. Le votazioni si chiuderanno il 3 gennaio 2022 alle ore 18, e di lì a breve saranno rivelati i vincitori per ciascuna delle nove categorie. Le nomination per la versione 2021 dei Premi di Steam sono:

Gioco dell’anno

Valheim

New World

Cyberpunk 2077

Resident Evil Village

Forza Horizon 5

Gioco VR dell’anno

Sniper Elite VR

Cooking Simulatore VR

Medal of Honor: Above and Beyond

I Expect You To Die 2

Blair Witch VR Edition

Atto d’amore

Dota 2

Terraria

Rust

No Man’s Sky

Apex Legends

Meglio in compagnia

Valheim

Back 4 Blood

Halo Infinite

It Takes Two

Crab Game

Miglior stile grafico

Psychonauts 2

Subnautica: Below Zero

Little Nightmares II

Bright Memory: Infinite

Forza Horizon 5

Gameplay più innovativo

Inscryption

Twleve Minutes

Moncage

Deathloop

Loop Hero

Miglior gioco in cui fai pena

World War Z: Aftermath

Naraka: Bladepoint

Nioh 2

Age of Empires IV

Battlefield 2042

Miglior colonna sonora

Marvel’s Guardians of the Galaxy

NieR Replicant

Persona 5 Strikers

Guilty Gear Strive

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles

Miglior gioco dalla trama profonda

Life is Strange: True Colors

Cyberpunk 2077

Resident Evil Village

Days Gone

Mass Effect: Legendary Edition

Meritato relax

Unpacking

Potion Craft

Farming Simulator 22

Townscaper

Dorf Romantik