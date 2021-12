Rick Thiher è il nuovo General Manager del torneo di picchiaduro EVO

Non sono stati certo due anni facili per l’Evolution Championship Series, il torneo di picchiaduro noto più comunemente come EVO. Ma dopo i momenti più drammatici della pandemia di Covid-19 e le accuse nei confronti di Joey Cuellar, sembra che sia giunto finalmente il momento per uno degli eventi più amati dalla comunità di picchiaduristi di tornare a pensare in grande stile. Un importante passo in questo senso è la nomina del nuovo General Manager, individuato nella figura di Rick “TheHadou” Thiher, già noto per aver ricoperto il ruolo di Event Director al torneo Combo Breaker.

“Il genere dei picchiaduro è stato in grado di attirare nuovi fan attraverso le generazioni. Vogliamo continuare a celebrare questa eredità tramite l’EVO, facendo scoprire la nostra comunità a nuovi spettatori per ancora altre generazioni”, ha dichiarato Rick Thiher. Ricordiamo che l’Evolution Championship Series progetta di tornare in presenza per la sua edizione 2022, e che a inizio 2021 è stato acquisito da Sony Interactive Entertainment.