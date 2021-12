Ready or Not non sarà più pubblicato da Team17

A poca distanza dal lancio in Accesso Anticipato dello sparatutto tattico Ready or Not, lo studio di sviluppo Void Interactive ha reso noto tramite il suo profilo Twitter di aver terminato il suo contratto di pubblicazione con Team17, siglato a marzo di quest’anno. A quanto pare, la rescissione è avvenuta di comune accordo, anche se né lo studio né il publisher hanno condiviso ulteriori dettagli sui motivi di questo sviluppo. Void Interactive ha aggiunto che “siamo convinti che questo sia il sentiero giusto per il futuro di Ready or Not”, e che gli sviluppatori sono fermi nella loro intenzione di proseguire i lavori sul gioco, ponendo particolare attenzione al feedback ricevuto dai giocatori. I prossimi aggiornamenti per lo sparatutto tattico includeranno miglioramenti all’IA, mentre per il futuro più lontano è previsto il supporto al modding.

