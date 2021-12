Pharaoh: A New Era torna a mostrarsi in un nuovo video di gameplay

Il publisher DotEmu e gli sviluppatori di Triskell Interactive sono tornati a mostrarci il gameplay di Pharaoh: A New Era, remake dell’omonimo city builder ambientato nell’Antico Egitto annunciato l’anno scorso.









Il filmato si concentra principalmente sul comparto tecnico rinnovato mettendo a confronto il videogioco originale con il remake. Quest’ultimo potrà contare su una grafica completamente rinnovata, con supporto alle risoluzioni moderne fino a 4K. Inoltre, Pharaoh: A New Era rinnova le meccaniche di gioco e l’interfaccia per renderle più adatte a un titolo in uscita nel 2022, mentre includerà anche l’espansione Cleopatra: Queen of the Nile.

Il gestionale è ancora sprovvisto di una data di uscita, ma vedrà la luce l’anno prossimo su PC.