Weird West è stato rinviato di qualche mese, uscirà in primavera

Sono passate poche settimane da quando venne svelata la data di uscita di Weird West, eppure Devolver Digital ne ha già rinviato il lancio.

Purtroppo l’immersive sim di Raphael Colantonio e compagni ha bisogno di qualche mese di sviluppo in più al fine di correggere i bug e apportare le dovute rifiniture, pertanto la pubblicazione di Weird West è stata spostata dall’inizio del prossimo anno alla successiva primavera. Per la precisione, il gioco uscirà su PC, PS4 e Xbox One il 31 marzo 2022. Come già annunciato in precedenza, Weird West sarà inoltre disponibile dal day one nel catalogo del servizio Xbox Game Pass.

