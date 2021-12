The King of Fighters XV: l'ultimo trailer ci presenta Maxima

SNK continua a mostrarci i personaggi che saranno presenti nel roster di The King of Fighter XV: questa settimana tocca all’arma umana Maxima, di cui vediamo un apposito trailer.









Visto per la prima volta in azione in The King of Fighter ’99, Maxima può contare sulla sua armatura potenziata per sparare raggi di energia a lunga gittata, ma può anche picchiare i suoi avversari in maniera ben più tradizionale.

The King of Fighters VX (o KOF 15 per gli amici) sarà disponibile su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X|S dal 17 febbraio 2022.