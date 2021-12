Steam dà il via ai consueti saldi natalizi

Com’è ormai consuetudine da diversi anni, Steam ha appena dato il via ai suoi tradizionali saldi natalizi. Per l’occasione sono partite anche le votazioni per i Premi di Steam 2021, che permettono agli utenti della piattaforma digitale di scegliere i loro videogiochi preferiti dell’anno che sta per concludersi.

Sono migliaia i videogiochi per PC in sconto, pertanto sarebbe davvero impossibile citare tutti i videogiochi meritevoli di acquisto in questa sede, ma vogliamo segnalarvi alcune delle offerte più succose. Tra questi l’italianissimo Vesper, che potreste portare a casa per poco più di 3 euro; oppure l’ottimo Deathloop, in vendita a metà prezzo; e perché non ingannare l’attesa per Elden Ring con Dark Souls 3 al 75%?

Qualunque siano le vostre scelte, vi ricordiamo che i saldi natalizi di Steam saranno attivi fino alle 19:00 del 5 gennaio 2022.

