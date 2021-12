Sea of Thieves: più di cinque milioni le copie vendute tramite Steam

Sea of Thieves è un gioco che non manca di ricordarci l’abbondanza di giocatori che attraversano i suoi mari, ma qualcuno potrà forse obiettare che tale successo è dovuto più alla sua presenza su Xbox Game Pass che non a veri risultati commerciali. Ebbene, a quanto pare anche sul fronte delle vendite il gioco di Rare non ha di che lamentarsi. Come annunciato dagli sviluppatori stessi, solo su Steam il titolo ha di recente superato quota cinque milioni di copie vendute; vale la pena tenere presente che sebbene Sea of Thieves abbia debuttato nel 2018 su Microsoft Store e console Xbox, il suo arrivo sul negozio digitale di Valve risale a giugno dell’anno scorso.

Nel frattempo, il simulatore di vita da pirata ha ricevuto sostanziosi aggiornamenti del tutto gratuiti, dei quali ci teniamo a segnalare in particolare il crossover con I Pirati dei Caraibi e il recente lancio della Season 5. Il gioco è attualmente scontato del 50% su Steam, e chi effettuerà l’accesso entro il 30 dicembre alle 00:59 riceverà in regalo l’emote All Together Now.