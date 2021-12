The Wolf Among Us 2: emerse alcune novità sul gioco di Telltale

Anche se pochi giorni fa Telltale Games ha anticipato che per saperne di più su The Wolf Among Us 2 avremmo dovuto aspettare nel 2022, l’ultimo numero della rivista Game Informer già contiene alcune informazioni interessanti al suo interno. A quanto pare, questo nuovo capitolo della serie ambientata nell’universo narrativo di Fables avrà luogo sei mesi dopo l’originale, in pieno inverno. La scelta della stagione potrebbe non essere casuale, dato che come i lettori dei fumetti già sapranno il babbo di Bigby Wolf è nientemento che il gelido Vento del Nord.

Speculazioni e ipotesi a parte, il gioco sarà ambientato ancora una volta a New York, che sarà presente con una maggiore varietà di ambienti. La produzione sembra anche essere a buon punto: la sceneggiatura è già stata completata e lo studio si sta occupando dell’implementazione del motion capture. A differenza del suo predecessore, che usava un motore proprietario, The Wolf Among Us 2 adopererà l’Unreal Engine; una scelta che, sempre secondo l’articolo, ha reso più snella la produzione.