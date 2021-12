Jazz Jackrabbit si aggiorna per la prima volta in un quarto di secolo

Siamo sicuri che per più di qualcuno fra i nostri lettori il nome Jazz Jackrabbit risulterà familiare. Uscito nel 1994, l’action a piattaforme segna uno dei primi passi di una Epic Games e di un Cliff Bleszinski ancora lontani dall’importanza che acquisiranno negli anni a venire. Il motivo per cui ne stiamo parlando oggi, però, non ha a che fare con la storia dei videogiochi ma con il presente. Per la prima volta in 27 anni, la versione GOG.com di Jazz Jackrabbit ha infatti ricevuto una patch che sistema alcuni bug presenti da un quarto di secolo nel codice del gioco. Se vi è venuto un impeto di nostalgia e meditate di rigocarci, oltretutto, ci sono buone notizie per voi: il titolo è infatti attualmente scontato dell’80%.

