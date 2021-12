Bandai Namco registra un nuovo marchio per Klonoa

Appassionati degli action platform dell’era 64 e 128 bit, su le orecchie! A quanto pare Bandai Namco è tornata a mostrare il suo interesse per la serie Klonoa: pochi giorni fa, il publisher nipponico ha infatti registrato un marchio per Klonoa Phantasy Reverie Series. La pagina non offre particolari indicazioni su cosa si nasconda dietro a questo nome, ma visto che siamo in periodo di remaster, remake e reboot anche tornare a vedere la mascotte in maglietta blu non ci dispiacerebbe affatto. Ricordiamo che già nel 2019 Bandai Namco aveva registrato un marchio per Klonoa Encore; sembra essere invece scomparso dai radar il lungometraggio animato.

