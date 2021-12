EA cancellò un MMO di Harry Potter per scarsa fiducia nella sua popolarità

Al giorno d’oggi, il franchise di Harry Potter è incredibilmente famoso in tutto il mondo, e non manca di avere il suo peso anche nel mercato videoludico. Circa vent’anni fa, però, i piani alti di EA non nutrivano particolare fiducia nella popolarità che il giovane maghetto e i suoi amici sarebbero riusciti a riscontrare fra i lettori, al punto da annullare un progetto per un MMO ambientato nel Wizarding World. A rivelarlo è stata Kim Salzer, responsabile del Product Marketing per Electronic Arts fra il 2000 e il 2003, intervistata dallo streamer The Real Brandolorian.

“Avevamo fatto tutta la ricerca, avevamo anche una beta pronta, ed era un misto di esperienza online/offline, che avrebbe previsto premi spediti via posta ai ragazzini, tipo premi, coccarde, cose così”, ha raccontato Kim Salzer. EA, però, non credeva che la serie “sarebbe rimasta sugli scaffali per più di un anno o due” e dunque pose la parola fine al progetto. Al giorno d’oggi, l’intera serie di Harry Potter ha venduto più di cinquecento milioni di libri, adattati al cinema in otto film. Una nuova pentalogia cinematograficia, ispirata al libro Animali fantastici e dove trovarli, vedrà il suo terzo capitolo Il segreto di Silente uscire nel corso del 2022.