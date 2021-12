I Have No Mouth And I Must Scream disponibile gratis su GOG

Per celebrare in maniera adeguata le festività natalizie e lo spirito di gioia che le circonda, GOG.com ha deciso di regalare a tutti i suoi utenti I Have No Mouth And I Must Scream. Per aggiungere questo titolo all vostro account vi basterà andare sulla pagina principale del negozio online, e nel giro di un clic lo troverete nella vostra libreria. L’offerta durerà fino alle ore 15:00 del 25 dicembre.

Ispirato all’omonimo romanzo di Harlan Ellison, I Have No Mouth And I Must Scream è un’avventura grafica pubblicata originariamente nel 1995, che ci mette nei panni delle ultime persone ancora vive sulla Terra. Intrappolati nelle viscere metalliche del supercomputer AM, i cinque personaggi sono continuamente sottoposti a torture fisiche e psicologiche dall’intelligenza artificiale, ma forse con il nostro aiuto potranno sfuggire alla sua morsa.