L'Epic Games Store regala Control

Ennesimo regalo da parte dell’Epic Games Store per celebrare le festività natalizie: il negozio digitale per PC sta donando una copia di Control a chiunque ne faccia richiesta.

Da notare che non si tratta dell’Ultimate Edition del videogioco targato Remedy Entertainment, pertanto non sono inclusi i due DLC The Foundation e AWE, ma come si dice: a caval donato non si guarda in bocca.

In ogni caso, per approfittare della promozione avete tempo fino alle 17:00 di oggi, dopodiché Control verrà sostituito da un altro gioco gratuito misterioso.

