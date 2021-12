Horizon Forbidden West classificato dall'ESRB

Mentre mancano meno di due mesi all’uscita di Horizon Forbidden West, ecco che sul sito dell’ESRB compare la classificazione dell’action RPG targato Guerrilla Games.

Grazie alla descrizione presente sul sito dell’ente americano scopriamo che il gioco presenterà molte scene violente, come già abbiamo potuto vedere nel precedente capitolo, con tanto di uccisioni per impalamento dei nemici da parte della protagonista Aloy. Inoltre, in alcune cutscene si potranno vedere dei personaggi ubriachi e Aloy bere alcolici in una taverna. Per finire, Horizon Forbidden West presenterà anche acquisti in-game, sebbene non si conosca ancora la loro natura.

In ogni caso, la data di uscita di Horizon Forbidden West è fissata al 18 febbraio 2022. Il gioco uscirà sia su PS4 che su PS5.

