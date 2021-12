Final Fantasy XVI è stato rinviato, novità in primavera

Il producer Naoki Yoshida è intervenuto su Twitter per aggiornare i fan sullo stato di sviluppo di Final Fantasy XVI, scusandosi con gli appassionati per non aver diffuso nuove informazioni sul gioco entro fine 2021, come inizialmente previsto.

L’esponente di Square Enix ha spiegato che il JRPG è stato rinviato internamente a causa dell’acuirsi della situazione pandemica che ha costretto lo studio a decentralizzare la produzione del videogioco. Ciò ha portato a dei disagi sul fronte della comunicazione tra i vari membri del team e gli studi esterni a cui sono stati affidati lavori in outsourcing, i quali hanno poi avuto un impatto negativo sulla tabella di marcia. Dopo aver fatto i conti con questi problemi, l’obiettivo del team è ora legato all’ottimizzazione del prodotto sia sul versante tecnico che su quello delle meccaniche di gameplay.

Per quanto riguarda le novità promesse, Yoshida fa sapere che ulteriori dettagli circa Final Fantasy XVI verranno svelati nel corso della prossima primavera, sperando che lo studio non si imbatta in ulteriori imprevisti.

