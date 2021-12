Skater XL si aggiorna con la mappa Industrial Zone

Easy Day Studio ha di recente rilasciato una nuova mappa per Skater XL. Come possiamo intuire dal nome, Industrial Zone è ambientata in un complesso industriale dove aree di carico e scarico si alternano a materiale da costruzione. Creata dal membro della comunità Jean-Olive, questa mappa è stata ufficializzata dagli sviluppatori, e implementata in una versione diurna e una notturna. Easy Day ha anche preparato un breve trailer per presentare la nuova area.









Oltre a Industrial Zone, questo aggiornamento ha portato su Skater XL anche alcune novità riguardanti la gestione dell’editor; potete trovare tutte le informazioni in merito sulla pagina dell’aggiornamento. In chiusura, Easy Day ha voluto ringraziare la comunità per il supporto dimostrato nel corso del 2021, e ha promesso che nel 2022 il suo gioco si arricchirà di nuovi contenuti e funzionalità.