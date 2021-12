Hideo Kojima è al lavoro su due nuovi videogiochi

Approfittando di un’intervista pubblicata sull’ultimo numero di Famitsu, come riportato da Siliconera, Hideo Kojima ha confermato di essere al lavoro su due nuovi videogiochi. L’autore giapponese non ha voluto diffondere alcun dettaglio circa questi progetti in sviluppo, tuttavia ha descritto uno di essi con i termini “nuovo” e “impegnativo”, lasciando intendere che possa trattarsi di un titolo sperimentale. Il secondo videogioco, invece, dovrebbe essere una grossa produzione, nell’accezione più tradizionale del termine.

Hideo Kojima ha poi ribadito l’intenzione di esplorare anche altri media, d’altronde lo dimostra la recentissima decisione di aprire una divisione che lavorerà negli ambiti cinematografico, televisivo e musicale.

Condividi con gli amici Inviare