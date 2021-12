God of War Ragnarok: spunta una possibile data di uscita

Sappiamo che God of War Ragnarok farà il suo debutto su PS4 e PS5 nel corso del prossimo anno, ma quando esattamente? Non si conosce ancora una data di uscita ufficiale, ma un’indiscrezione circolata nelle scorse ore ha dato il via alle speculazioni in tal senso.

Stando a quanto riportato da PlayStation Game Size su Twitter, un aggiornamento del database del PS Store ha fatto comparire il 30 settembre 2022 come possibile data di lancio di God of War Ragnarok. A questo punto le possibilità sono diverse: potrebbe trattarsi dell’effettiva data di uscita del gioco targato Santa Monica Studio, ma potrebbe anche essere un placeholder. In quest’ultimo caso, il 30 settembre 2022 potrebbe indicare che il gioco uscirà entro la fine del terzo trimestre dell’anno, ma non è detto che sia proprio quella la data di uscita effettiva.

Per scoprirlo bisognerà attendere l’annuncio ufficiale da parte di Sony.

