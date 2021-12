Steam rivela i titoli più di successo del 2021

Come fa ormai da sei anni a questa parte, Valve ha pubblicato anche quest’anno Il meglio di Steam, rubrica annuale che rivela quali sono stati i titoli più di successo del 2021. La prima categoria, I Più Venduti, raccoglie i cento giochi che hanno incassato di più nel corso dell’anno corrente; tenete presente che a dispetto del nome della categoria, sono inclusi anche gli introiti provenienti dalle microtransazioni, motivo per cui giochi free-to-play come Apex Legends, Dota 2 e Destiny 2 sono presenti. Al di là di questo, non sorprende particolarmente la presenza ai piani alti della categoria del campione di vendite Valheim, mentre è notevole vedere come a distanza di anni dal suo lancio Rainbow Six Siege nutra ancora di un successo tale da classificarsi fra i platini.

La categoria I Più Giocati, che conta invece i titoli con il più alto numero di giocatori in contemporanea su Steam, vede qualche differenza rispetto a I Più Venduti. Rientrano fra i platini (cioè la top 12 della categoria) anche Cyberpunk 2077 e Halo Infinite; quest’ultimo sicuramente aiutato anche dal fatto che la sua componente multiplayer è free to play. Fra le Nuove Uscite più di successo, poi, possiamo trovare fra i più apprezzati anche molti titoli premiati sulle nostre pagine: è il caso, ad esempio, di Forza Horizon 5, di Age of Empires IV e di Resident Evil Village.

Infine, merita uno sguardo anche la categoria VR. Più che ovvia la presenza fra i platini di titoli come Beat Saber, Half Life Alyx e Superhot VR; ma non dubitiamo che al nostro Mario redazionale farà piacere vedere che fa capolino anche il simil-STALKER Into the Radius.