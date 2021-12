Oxenfree II: Lost Signals, la data d'uscita potrebbe cadere a febbraio

Non solo God of War Ragnarok: sembra che nel corso delle ultime ore il database PlayStation si sia lasciato sfuggire anche la data d’uscita di Oxenfree II: Lost Signals. Come rivelato dall’account Twitter PlayStation Game Size, pare che la nuova avventura di Night School Studio uscirà l’8 febbraio 2022. Considerato come il gioco fosse inizialmente previsto per il 2021, una data d’uscita così ravvicinata sembra plausibile, anche se ovviamente è bene attendere la conferma ufficiale.

Seguito dell’avventura interattiva pubblicata nel 2016, Oxenfree II: Lost Signals ci mette nei panni della giovane Riley, incuriosita dalle trasmissioni radio provenienti dalla sua città natale di Camena. L’investigazione la porterà a scoprire un sottomarino della Seconda Guerra Mondiale, e i misteri che si celano fra i vicoli della cittadina. Il gioco uscirà su PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch.