Atlus ha grandi piani in mente per il 2022

Nel corso della tradizionale intervista di fine anno di Famitsu, che in questo caso ha coinvolto ben 127 sviluppatori giapponesi, particolarmente interessanti sembra che siano le ambizioni di Atlus per il 2022. Come possiamo leggere tramite la traduzione fornita da Persona Central, il product manager Shinjiro Takada ha infatti dichiarato che “Scelgo ‘sfida’ come parola chiave per il 2022, con la speranza di pubblicare un gioco che diventerà un pilastro per Atlus.”

Takada è ovviamente stato attento a non rivelare dettagli su cosa sia questo titolo. Già da qualche mese, sappiamo però che lo studio ha in cantiere vari progetti legati al franchise di Persona. E se alcuni di questi sono stati nel frattempo rivelati, su altri il velo sarà levato solo nel corso del 2022. Possibile, dunque, che il nuovo “pilastro” di Atlus sia legato a Persona? O forse dobbiamo aspettarci una nuova IP da questa prolifica casa di produzione? In entrambi i casi, aspetteremo impazienti ulteriori novità.