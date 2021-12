Remedy al lavoro su uno shooter free-to-play con Tencent

Che Remedy Entertainment stesse sviluppando uno sparatutto cooperativo free-to-play non è certo una novità, d’altronde del progetto dal nome in codice Vanguard ne siamo a conoscenza da ormai diversi mesi. Ora però la compagnia finlandese ha annunciato di aver unito le forze con il colosso cinese Tencent, il quale si occuperà di assistere lo studio nello sviluppo e nella distribuzione di questo videogioco.

Grazie alla nota stampa diffusa in queste ore, veniamo a sapere che Vanguard sarà sviluppato con l’Unreal Engine, dunque non con il motore proprietario Northern Lights (lo stesso che ha mosso Control). Inoltre, Remedy fa sapere che il progetto è attualmente in una fase embrionale dello sviluppo, pertanto potrebbero volerci alcuni anni prima che veda la luce del sole.

Infine, come parte dell’accordo con Tencent, lo studio finlandese permetterà al colosso cinese di sviluppare e pubblicare autonomamente una versione mobile di Vanguard da distribuire non solo nei mercati asiatici, ma in tutto il mondo.

