Scomparso John Madden, celebre icona del football americano

Lutto nel mondo dello sport e in quello dei videogiochi sportivi: si è purtroppo spento all’età di 85 anni John Madden, celebre allenatore e icona del football americano.

La notizia è stata data nelle scorse ore dalla NFL, che ne ha voluto ricordare la leggenda come coach degli Oakland Raider, alla guida dei quali in dieci stagioni riuscì a vincere tutto ciò che era possibile vincere, compreso un Super Bowl nel 1976.

Dopo aver concluso la sua carriera da allenatore, Madden divenne commentatore sportivo e consigliere per Electronic Arts, che lo volle a tutti i costi per la sua saga videoludica sportiva dedicata proprio al football americano. John Madden Football del 1988 diede vita a un franchise longevo e apprezzato dai fan dello sport, e che ancora oggi vediamo sugli scaffali dei negozi con il titolo Madden NFL.

La stessa Electronic Arts ha pubblicato un messaggio di cordoglio sui social con il quale ringrazia John Madden per tutto ciò che ha fatto per il football, sia sul campo che fuori.

