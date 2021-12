Farming Simulator 22: vendite europee superiori a molti tripla A

Che Farming Simulator 22 se la stesse cavando bene già lo sapevamo, ma non ci aspettavamo di scoprire che qui in Europa il titolo di Giants Software ha venduto più di altri titolo molto acclamati. A rivelarlo è stato Christopher Dring di Gamesindustry, che ha rivelato come nel Vecchio Continente le copie vendute del simulatore agricolo hanno superato quelle di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, Ratchet & Clank: Rift Apart, Monster Hunter Rise, Forza Horizon 5 e Marvel’s Guardians of the Galaxy.

Risultati davvero notevoli, che sono testimonianza sia dell’ottimo lavoro svolto dagli sviluppatori di Farming Simulator 22 che di una demografica dagli interessi decisamente diversi rispetto ai colleghi al di là dell’oceano Atlantico.