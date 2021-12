Fortnite: server di nuovo online dopo il down di ieri

I server di Fortnite sono stati irraggiungibili per buona parte della giornata di ieri, tuttavia nella notte Epic Games è riuscita a risolvere le criticità e a rimettere online il popolarissimo battle royale.

Ora che i server di Fortnite sono tornati nuovamente online, la compagnia ha promesso che si farà perdonare per il disservizio, pertanto per ringraziare gli utenti della pazienza offrirà loro un regalo. Non sappiamo ancora in cosa consisterà questa compensazione, tuttavia Epic Games fa sapere che fornirà ulteriori notizie a riguardo nel corso della prossima settimana.

