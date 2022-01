Shin Megami Tensei V ha venduto quasi un milione di copie

Parte con il piede giusto il nuovo anno di Atlus e di Shin Megami Tensei V: la compagnia giapponese ha difatti svelato ai taccuini di Famitsu che le vendite del JRPG per Nintendo Switch hanno superato quota 800 mila copie, avviandosi dunque verso il milione.

Si tratta del miglior lancio di sempre per un titolo della saga di Shin Megami Tensei, basti pensare che il precedente capitolo per Nintendo 3DS ha piazzato poco meno di 600 mila unità.

Atlus ha poi ribadito che il 2022 sarà l’anno dei festeggiamenti per il venticinquesimo anniversario di Persona, la serie nata come spin-off di Shin Megami Tensei, pertanto ci aspettano diverse novità su quel fronte.

