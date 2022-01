Dying Light 2: Techland mostrerà il gioco su PS4 e Xbox One

Quando manca ormai un mese al lancio di Dying Light 2, Techland si appresta a mostrare il gioco in azione sia su PS4 che su Xbox One. A darne notizia ci ha pensato il community manager dello studio polacco, il quale tramite un breve messaggio diffuso via Twitter ha fatto sapere che le versioni old-gen del gioco verranno mostrate nel corso del mese di gennaio.

Il community manager ha spiegato di non poter dare ancora una data precisa, ma molto presto avremo modo di vedere come girerà Dying Light 2 su PS4 e Xbox One.

Nel frattempo vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile dal 4 febbraio anche su PC, PS5, Xbox Series X|S e Switch. Da notare che la versione per la console Nintendo sarà giocabile solamente via cloud streaming.

