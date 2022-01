GoldenEye 007 potrebbe tornare su console Xbox

Sembra che GoldenEye 007, lo sparatutto in soggettiva sviluppato da Rare per Nintendo 64, stia per tornare sulle piattaforme moderne, o perlomeno sulle console della famiglia Xbox.

Il noto insider Wario64 ha difatti reso noto che gli achievement di questa presunta nuova versione di GoldenEye 007 sono appena spuntati nel database di Xbox. Stando agli obiettivi, questa fantomatica riedizione dovrebbe includere sia la campagna che il multiplayer.

Da notare che il 2022 segna il sessantesimo anniversario della saga di James Bond, pertanto non è difficile immaginare che nella cornice dei festeggiamenti siano incluse anche delle iniziative sul versante videoludico. Nel frattempo vi ricordiamo che un nuovo videogioco ispirato proprio alle gesta del celebre agente segreto al servizio di Sua Maestà è attualmente in sviluppo presso IO Interactive, e chissà che l’anniversario non porti con sé anche alcuni primi dettagli di questo progetto.

