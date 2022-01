Torna l'RTX Day in alcuni MediaWorld italiani, ecco come accedere

Nel caso in cui siate sempre alla ricerca di una scheda video, Nvidia e MediaWorld hanno organizzato un nuovo RTX Day simile a quello che si tenne lo scorso ottobre in alcuni punti vendita italiani. Questa volta l’appuntamento è fissato al prossimo 8 gennaio in sei negozi della catena:

Milano – Viale Certosa, 29 Milano (MI)

– Viale Certosa, 29 Milano (MI) Torino – C.so Giulio Cesare, 202/210 Torino (TO)

– C.so Giulio Cesare, 202/210 Torino (TO) Padova – Via Venezia, 98 Padova (PD)

– Via Venezia, 98 Padova (PD) Firenze – Via S.Quirico, 165 Campi Bisenzio (FI)

– Via S.Quirico, 165 Campi Bisenzio (FI) Caserta – Località Aurno, 1 Marcianise (CE)

– Località Aurno, 1 Marcianise (CE) Bari – Via Noicattaro, 2 Casamassima (BA)

Qui sarà possibile acquistare le schede GeForce RTX 3060, 3060Ti, 3070, 3070Ti, 3080, 3080Ti e 3090 di ASUS, MSI e PNY.

Per evitare assembramenti e per gestire al meglio l’afflusso di persone durante l’RTX Day, è stato predisposto un sistema di accessi a numero chiuso per fasce orarie. Pertanto, per accedere all’acquisto è necessario prenotarsi compilando il form di registrazione a questo link, al fine di richiedere un pass di accesso al punto vendita desiderato. In questo modo, per coloro che si prenoteranno, sarà possibile vedere dal vivo e acquistare i prodotti desiderati in tutta sicurezza.

Per finire, nel punto vendita MediaWorld di Viale Certosa a Milano, inoltre, i visitatori potranno anche scoprire una speciale area in cui verrà data la possibilità di toccare con mano i prodotti GeForce grazie a postazioni di prova dedicate per laptop e NVIDIA Shield.