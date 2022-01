Yakuza: SEGA soddisfatta delle vendite sul mercato PC

Pare proprio che l’ultimo anno sia stato positivo per SEGA. Oltre ad aver celebrato il successo di Shin Megami Tensei V, il publisher giapponese ha espresso soddisfazione anche per i risultati della serie Yakuza su PC. Come possiamo leggere a pagina 26 di questo documento interno, le vendite su questa piattaforma per l’intera serie hanno infatti raggiunto un totale di 2,8 milioni di copie.

Se questo può forse sembrare un numero non così alto se rapportato ad altri blockbuster, va tenuto presente che gli Yakuza sono arrivati su PC solo nel corso del 2019, e che nello stesso documento SEGA le definisce come “vendite molto forti”. Il publisher ha poi sottolineato anche l’importanza dei Kiwami, remake dei primi capitoli, nel “richiamare la storia della serie e raggiungere molti altri utenti.” Purtroppo, in questa sede non viene fatta menzione di un possibile arrivo della serie Judgment su PC, anche se in questo caso l’ostacolo potrebbe non dipendere da SEGA.