Halo Infinite: il Lead Narrative Designer lascia 343 Industries

Aaron Linde, Lead Narrative Designer di Halo Infinite, ha di recente comunicato la sua decisione di lasciare 343 Industries. Linde ha descritto questa scelta come “terribilmente difficile”, e definito Halo Infinite come “uno dei risultati di cui andrò più fiero per il resto della mia vita”, prima di ringraziare i suoi colleghi presso lo studio di Redmond.

Sbirciando sul suo profilo LinkedIn, possiamo vedere come Aaron Linde fosse approdato a 343 Industries nel corso del 2019, dopo aver collaborato con Bungie alla stesura di Destiny 2: Ombre dal Profondo. Ha partecipato inoltre alla scrittura di Guild Wars 2: Path of Fire e Battleborn. Anche se a quanto pare sa già quale sarà la sua prossima destinazione, Linde ha preferito non rivelarla.