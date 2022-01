Il creatore di Dragon's Dogma al lavoro su un nuovo progetto

Nell’estendere i suoi auguri di buon 2022 a tutti i suoi follower, Hideaki Itsuno ha chiarito di essere al lavoro su un nuovo progetto, che però con tutta probabilità vedrà la luce “dopo il prossimo anno.” Dato il curriculum di Itsuno, la notizia non può che suscitare interesse: il designer ha infatti un curriculum di tutto rispetto, visto il ruolo di primo piano nella saga di Devil May Cry e nella creazione di Dragon’s Dogma.

Proprio la possibilità che con le sue laconiche frasi Itsuno si stia riferendo a Dragon’s Dogma 2 ha causato una certa fibrillazione fra gli appassionati dell’action RPG. Se dell’esistenza di questo sequel nei piani di Capcom non esiste conferma ufficiale, d’altro canto già qualche tempo fa Hideaki Itsuno aveva espresso il suo interesse in merito, e la recente serie animata potrebbe essere servita proprio a sondare o rinfocolare l’interesse per il franchise. Non mancano, inoltre, vari rumor e leak che supporterebbero questa ipotesi. Attenderemo con pazienza notizie più certe in merito.