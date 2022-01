Elden Ring: Miyazaki parla delle influenze del remake di Demon's Souls

Nel corso di un’intervista per il quotidiano Edge (riportata da VGC), Hidetaka Miyazaki si è soffermato anche sulle influenze che il remake di Demon’s Souls ha avuto su Elden Ring. Queste ultime si sono concentrate in particolare sull’aspetto grafico, sul quale Bluepoint Games ha concentrato gran parte dei suoi sforzi, andando a ritoccare meno possibile il gameplay. La cosa, a quanto pare, ha colpito sia Miyazaki che il suo team di sviluppo.

“Sì, sono sicuro che il nostro team di creazione della grafica ha sentito la pressione più di ogni altro“, ha dichiarato di director. “La fedeltà grafica non è qualcosa che mettiamo al primo posto […] Quindi sotto questo aspetto sono sempre stato molto conciliante nei confronti degli sviluppatori, perché so che ci lavorano duramente. E hanno lavorato un sacco anche su Elden Ring: i nostri programmatori hanno implementato un sacco di nuove funzionalità, e creato uno dei giochi più belli visivamente che abbiamo mai creato.”

Chiunque abbia giocato ai titoli di From Software sa come la qualità delle texture non sia mai stata uno dei loro punti forti, anche se a questo sopperivano con una direzione artistica di prim’ordine. Nonostante ciò, il passo in avanti dal punto di vista grafico si è decisamente visto con Sekiro: Shadows Die Twice, l’ultimo titolo dello studio. Non vediamo l’ora di scoprire come se la caverà l’Interregno di Elden Ring, nel quale ci getteremo a capofitto a partire dal 25 febbraio.