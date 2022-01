Il lead narrative designer di Halo Infinite entra in Riot Games

Appena ieri abbiamo riportato la notizia dell’uscita del lead narrative designer di Halo Infinite dall’organico di 343 Industries, ma ora Aaron Linde ha voluto rendere nota la sua prossima destinazione lavorativa: si tratta di Riot Games, la compagnia di League of Legends e Valorant.

Non sappiamo a cosa lavorerà, anche se in Riot Games pare si stiano portando avanti diversi nuovi progetti. È probabile che Aaron Linde si occuperà del comparto narrativo di uno di questi.

