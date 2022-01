PlayStation Now: ecco le novità di gennaio

Sony ha annunciato le novità che saranno disponibili nel catalogo del servizio PlayStation Now già a partire dalla giornata odierna, martedì 4 gennaio.

L’infornata di inizio 2022 è guidata da Final Fantasy XII: The Zodiac Age, remaster del celebre JRPG tagato Square Enix, a cui si aggiungono il picchiaduro Mortal Kombat 11, il roguelite d’azione Fury Unleashed, il sandbox a tinte survival Unturned, l’action platformer Super Time Force Ultra, e infine il bizzarro simulatore Kerbal Space Program: Enhanced Edition.

I sei videogiochi possono essere goduti via streaming su PC, PS4 e PS5, oppure possono essere scaricati sulle console PlayStation senza la necessità di giocarci via remoto.

Condividi con gli amici Inviare